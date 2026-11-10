Белорусы взяли реванш у казахстанцев в квалификации ЧМ по мини-футболу

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы добыли вторую победу подряд в отборочном турнире чемпионата мира по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В номинально домашнем матче в словацком Гуменне сборная Беларуси разгромила своего главного конкурента в борьбе за первое место команду Казахстана с результатом 5:1. Белорусы отлично провели первую половину встречи, забив три мяча подряд. На 6-й минуте счет открыл Владислав Селюк, а потом его примеру последовали Алексей Пинчук и Виталий Шадурка. После перерыва соперники бросились отыгрываться, много атаковали, но в середине второго тайма пропустили четвертый мяч после точного удара Сергея Крыкуна. За 25 секунд до финальной сирены Сергей Синицкий забил еще один гол, после чего Ринат Туругазин отыграл один мяч. На старте соревнований, 20 октября, подопечные Александра Черника уступили казахам в Астане с минимальной разницей в счете - 4:5. В составе гостей голевой дубль оформил Сергей Крыкун, по разу отличились Максим Батурин и Дмитрий Шведко. После этого белорусы разгромили в Гуменне албанцев с результатом 8:2. У победителей Дмитрий Шведко два раза поразил ворота соперников, по одному мячу забили Сергей Крыкун, Юрий Дубков, Максим Батурин, Андрей Семенюк, Виталий Шадурка и Сергей Синицкий. Заключительный поединок основного квалификационного раунда белорусская команда проедет 26 февраля 2027 года в Тиране. Положение в квалификационной группе 6 сейчас таково: Беларусь - 6 очков (3 матча), Казахстан - 3 (2), Албания - 0 (1).



Напрямую в элитный раунд европейской квалификации выйдут победители 12 групп и четыре лучшие команды, которые финишируют вторыми. Остальные восемь обладателей вторых мест сыграют в стыковых матчах и определят еще четырех участников элитного этапа. По итогам отборочного турнира на чемпионате мира сыграют семь европейских сборных, но если право проведения финальной стадии будет доверено национальной ассоциации УЕФА, то ее сборная получит прямую путевку, и по итогам квалификации на чемпионат мира попадут только шесть европейских команд.



Финальный этап 11-го планетарного форума пройдет с 7 по 29 октября 2028 года, в нем примут участие 24 команды со всех континентов. Белорусы еще ни разу не выступали в финальной стадии чемпионата мира по мини-футболу. В решающем поединке прошлого мирового первенства, состоявшегося в 2024 году в Узбекистане, сборная Бразилии со счетом 2:1 одолела аргентинцев, завоевав шестой титул. Два раза чемпионами планеты становились испанцы, по одному разу золото брали португальцы и аргентинцы.-0-