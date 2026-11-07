Белорусы взяли реванш у гандболистов Бахрейна 

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси взяли убедительный реванш у команды Бахрейна за поражение в первом спарринге, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня во втором контрольном матче в бахрейнской столице Манаме белорусы победили с разницей в девять мячей - 36:25. У победителей лучшим бомбардиром стал Артем Королек, забросивший восемь мячей, у Никиты Вайлупова шесть точных бросков, Юлиан Гирик и Александр Петрович отличились по пять раз.



В четверг, 5 ноября, подопечные Юрия Шевцова уступили хозяевам с разницей в два мяча - 28:30. Первую половину встречи гости выиграли с перевесом в четыре гола - 14:10, а после перерыва соперники сумели отыграться и в итоге одержали победу. Самым результативным в составе белорусов стал Игорь Белявский, который отличился восемь раз, на один гол меньше в активе Никиты Вайлупова.



Запланированный на 6 ноября контрольный матч со сборной Саудовской Аравии не состоялся, соперники белорусской команды не смогли прибыть в Бахрейн.-0-