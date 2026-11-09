Белорусы взяли пять золотых наград из шести на командном ЧМ по шашкам





В активе наших шашистов пять золотых и одна серебряная награды. Абсолютными чемпионами мира в команде стали Игорь Михальченко, Андрей Валюк, Марат Лев и Артем Тихонов, которые победили во всех трех программах. Женская команда Беларуси в составе Виктории Николаевой, Евгении Швед и Полины Петрусевой была лучшей в блице и рапиде, а также заняла второе место в классической игре. Участие в турнире приняли спортсмены из 12 стран.

Параллельно в китайском Синтае прошло молодежное первенство планеты по шашкам на стоклеточной доске. Наш Владимир Чайковский завоевал два серебра - в быстрой и молниеносной программах.-0- Параллельно в китайском Синтае прошло молодежное первенство планеты по шашкам на стоклеточной доске. Наш Владимир Чайковский завоевал два серебра - в быстрой и молниеносной программах.-0-





Фото Минспорта

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали шесть медалей на командном чемпионате мира по шашкам-64 в турецком Манавгате, сообщает корреспондент БЕЛТА.