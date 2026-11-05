Белорусы взяли два золота в блице на командном чемпионате мира по шашкам

Программу соревнований открыл турнир в молниеносной игре (блице). Первое место у мужчин заняла сборная Беларуси, которую составили Игорь Михальченко, Андрей Валюк, Марат Лев и Артем Тихонов. По дополнительным показателям наши шашисты опередили россиян.
Женская команда Беларуси (Виктория Николаева, Евгения Швед, Полина Петрусева) в круговом турнире поделила лидерство с россиянками, после чего были назначены дополнительные партии. Все пять матчей завершились вничью, в итоге золото было присуждено обеим сборным.-0-