Белорусы взяли четыре медали на турнире по греко-римской борьбе в Хорватии

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверо белорусов стали призерами международного турнира по греко-римской борьбе Valamar Cup, который прошел в хорватском Порече, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В активе наших борцов две золотые и две серебряные медали. В категории до 72 кг сильнейшим стал Александр Леончик, который в финале одолел венгра Иштвана Ванчу. В весе до 130 кг победу одержал Дмитрий Зарубский, в решающем поединке белорус был сильнее литовца Мантаса Книстаутаса.



Вторые места в своих категориях заняли Александр Гурьев (до 55 кг) и Шуай Мамедов (до 77 кг), уступившие в финалах представителям России и Грузии соответственно. В командном зачете сборная Беларуси стала второй вслед за грузинами.-0-