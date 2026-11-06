Белорусы взяли четыре медали на старте планетарного форума по самбо

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверо белорусских самбистов стали призерами первого дня чемпионата мира 2026 года в столице Узбекистана Ташкенте, сообщает корреспондент БЕЛТА.



До финала в мужском боевом самбо в категории до 64 килограммов дошел наш Евгений Михно. Белорус победил казахстанца Серика Шадияра, бельгийца Робена Жийяра, монгола Тугсболда Цогтбаатара и узбекистанца Боходира Бокиева, но в решающем поединке проиграл Санжарбеку Авазбердиеву из Туркменистана и остался с серебром.



В спортивном самбо у парней бронзовым призером стал Максим Романов (до 79 кг). Наш спортсмен выбил соперников из Казахстана, Республики Корея и Таджикистана, но в полуфинале уступил Ивану Харькову из Болгарии. В поединке за третье место Максим был сильнее грузина Омара Ниазашвили.



Ранее в первый день планетарного форума белоруска Анфиса Копаева завоевала золото в категории до 50 кг, а Владислав Бурдь взял серебро в весе до 58 кг. 7 ноября на ковер выйдут семеро наших самбистов, турнир завершится в воскресенье. Всего главный старт сезона собрал в Ташкенте более 500 участников из 101 страны.-0-