Белорусы взяли бронзу в группе на юниорском первенстве мира по спортивной акробатике

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы завоевали одну медаль чемпионата мира по спортивной акробатике среди юниоров не старше 19 лет в итальянском Пезаро, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Наши акробаты выступили в финалах во всех пяти видах программы, в которых принимали участие. В мужской группе Вячеслав Голец, Алексей Парфинович, Роман Сергеев и Владислав Заяц набрали 28 баллов ровно и стали третьими среди восьми команд. В борьбе за бронзу белорусы всего на 0,08 очка обошли квартет из Узбекистана. Две верхние строчки заняли россияне (28,60) и израильтяне (28,39).



В мужской паре в шаге от тройки остановились наши Даниил Мелеш и Ян Никитенко - от бронзовых призеров из Германии белорусов отделили 0,6 балла. В миксте Юрий Чернявский и Ксения Стефанчик замкнули топ-5 с отставанием от подиума в 0,25 очка. В женской паре Елизавета Радионова и Василиса Трус показали седьмой результат, а в группе Мирослава Лисюк, Есения Прокопеня и Кристина Струнец стали девятыми.



Чемпионат мира по спортивной акробатике с участием национальной команды Беларуси пройдет также в Италии с 24 по 27 сентября.-0-