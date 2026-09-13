Белорусы взяли 11 медалей юношеских первенств Европы по пятиборью в Португалии

Нашу страну в Португалии представили 26 юных пятиборцев, из которых призерами стали девять. В сумме в обеих возрастных категориях с учетом командных видов белорусы выиграли семь золотых, три серебряные и одну бронзовую медали. На первенстве континента-U15 наши спортсмены взяли восемь наград (6-2-0), еще три были добыты в группе U19 (1-1-1).





В младшей категории победы во всех четырех дисциплинах (личное, командное, эстафета, микст) одержал Клим Гнедчик, у девушек трехкратной чемпионкой стала Алиса Квашневская. В старшей группе Аким Гнедчик завоевал по одной медали каждого достоинства.





В конце августа белорусские пятиборцы триумфально выступили на юношеском чемпионате мира в Испании, увезя девять наград (5-2-2). Семь раз на пьедестал тогда поднимались ребята до 15 лет, два высших призовых места добавили парни до 19 лет.-0-

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пятиборцы завоевали 11 наград на чемпионате Европы среди спортсменов до 15 и до 19 лет, который проходил в португальском городе Калдаш-да-Раинья, сообщает корреспондент БЕЛТА.