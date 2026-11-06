Белорусы выступят во всех финалах чемпионата мира в синхронных прыжках на батуте

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские батутисты вышли в очередные финалы чемпионата мира 2026 года, который проходит в китайском Нанкине, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Финалистами в мужских синхронных прыжках стали Иван Литвинович и Иван Мельников. Участие в мужской квалификации приняли 37 пар, в полуфинале белорусы заняли второе место вслед за россиянами. Четвертый результат показали наши Андрей Буйлов и Станислав Яскевич, которые остались вне финала из-за ограничения на один дуэт от страны.





В этом же виде программы у женщин с лучшей суммой в решающий старт пробились белоруски Яна Лебедева и Виолетта Бордиловская. Их соотечественницы Екатерина Ершова и Злата Миниахметова стали 23-ми.





В смешанных синхронных прыжках победу в полуфинале одержали Ершова и Яскевич. Действующие чемпионы мира всего на 0,090 очка опередили Лебедеву и Литвиновича, Яна и Иван завершили борьбу в данной дисциплине по причине лимита.





Ранее наши батутисты пробились в финалы мужского и женского командных турниров, которые пройдут 7 ноября. Также завтра состоятся финал в миксте и полуфиналы в личном зачете. Медали в индивидуальных и смешанных прыжках будут разыграны в воскресенье. Всего планетарный форум в Китае собрал около 400 спортсменов из 41 страны.-0-