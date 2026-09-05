5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены в воскресенье примут участие в четырех финалах на чемпионате Европы-U23 по академической гребле в польской Крушвице, сообщает корреспондент БЕЛТА.
По итогам субботних предварительных заездов с лучшими графиками в финал 6 сентября пробились наши экипажи в мужской и женской четверках парных. У парней первое место в полуфинале заняли Никита Шершнев, Владислав Хрущев, Дмитрий Серебро и Иван Макаревич, противостоять которым завтра будут квартеты из Норвегии, Польши, Италии, Эстонии и Болгарии.
У девушек финалистками стали Анна Урбанович, Анастасия Русак, Виктория Васильева и Доминика Буткевич. Соперницами белорусок в решающем заезде будут представительницы Швейцарии, Румынии, Италии, Польши и Ирландии. В женской одиночке легкого веса за медаль поспорит Мария Борисевич, которая завоевала серебро на недавнем молодежном чемпионате мира.
Также белорусский экипаж выступит в финале женских восьмерок (Яна Казак, Елизавета Шестак, Антонина Лавникевич, Маргарита Кузьмичонок, Татьяна Храмкова, Диана Плисова, Кира Коваленко, Владислава Кузьменкова и рулевая Надежда Соловьева). У парней в этом виде программы наши гребцы завершили выступления на седьмом месте.-0-
Спорт
05 сентября 2026, 14:43
Белорусы выступят в четырех финалах на молодежном ЧЕ по академической гребле
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