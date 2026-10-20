Белорусы выступили на чемпионате мира по прибрежному гребному спринту в Китае

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены приняли участие в чемпионате мира по прибрежной гребле 2026 года в китайском Циндао, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Соревнования проходили в дисциплине "пляжный спринт", которая в 2028 году дебютирует на Олимпийских играх. Спортсмены начинают гонку на суше, бегут по песку к лодке, затем гребут короткую дистанцию с разворотом вокруг буя (250 м в обе стороны), возвращаются к берегу и добегают до финишной черты на пляже.





Нашу команду представили пять человек в четырех видах программы. У мужчин Евгений Литковский в квалификации занял 16-е место среди 45 участников, но в 1/8 финала проиграл немцу Морицу Вольфу. Среди юниоров до 19 лет Алексей Ивашковец также был в отборе 16-м и завершил выступления в первом раунде плей-офф.





У юниорок Виктория Голоскок в квалификации показала 9-й результат среди 24 девушек, но на старте гонок на вылет уступила венгерке Янке Демко. В юниорском миксте Ярослав Петрашкевич и Ева Опаркина выбыли в 1/8 финала после 15-й строчки в предварительном раунде. Всего планетарный форум собрал более 300 гребцов из 52 стран.-0-