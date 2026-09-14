Белорусы выиграли командный зачет ЧМ по воднолыжному спорту за электротягой





В Нидерландах параллельно прошли три турнира: взрослый чемпионат мира, первенство планеты-U19 и первенство Европы-U15. На мировом форуме наши спортсмены завоевали шесть наград (4-2-0). Двукратной чемпионкой мира стала Мария Козельская (многоборье, фигуры), также по золоту взяли белорусы Александр Михайлов (фигуры) и Ирина Турец (трамплин). Два серебра выиграла Елизавета Негоцкая. В общем медальном зачете наша команда заняла первое место.





На юниорском (U19) первенстве планеты белорусские воднолыжники добыли девять медалей (0-3-6), а на юношеском континентальном форуме - пятнадцать (7-4-4). Трижды чемпионами Европы-U15 стали наши Алиса Сушко и Иван Мащенко, одно золото в активе Амалии Бычковской.-0-

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские воднолыжники завоевали 30 наград чемпионатов мира и Европы в Нидерландах в разных возрастных категориях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе РЦОП по воднолыжному спорту.