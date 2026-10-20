Белорусы уступили в первом матче квалификации ЧМ по мини-футболу

В первом матче квалификационной группы 6 белорусы уступили в Астане команде Казахстана с минимальной разницей в счете - 4:5. В составе гостей голевой дубль оформил Сергей Крыкун, по разу отличились Максим Батурин и Дмитрий Шведко. Два следующих поединка подопечные Александра Черника проведут в словацком Гуменне со сборными Албании (6 ноября) и Казахстана (10 ноября). Последнюю встречу основного отборочного этапа белорусская команда проведет 26 февраля 2027 года в Тиране.

Напрямую в элитный раунд европейской квалификации выйдут победители 12 групп и четыре лучшие команды, которые финишируют вторыми. Остальные восемь обладателей вторых мест сыграют в стыковых матчах и определят еще четырех участников элитного этапа. По итогам отборочного турнира на чемпионате мира сыграют семь европейских сборных, но если право проведения финальной стадии будет доверено национальной ассоциации УЕФА, то ее сборная получит прямую путевку, и по итогам квалификации на чемпионат мира попадут только шесть европейских команд.

Финальный этап 11-го планетарного форума пройдет с 7 по 29 октября 2028 года, в нем примут участие 24 команды со всех континентов. Белорусы еще ни разу не выступали в финальной стадии чемпионата мира по мини-футболу. В решающем поединке прошлого мирового первенства, состоявшегося в 2024 году в Узбекистане, сборная Бразилии со счетом 2:1 одолела аргентинцев, завоевав шестой титул. Два раза чемпионами планеты становились испанцы, по одному разу золото брали португальцы и аргентинцы.-0-

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу с поражения стартовала в отборочном турнире чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.