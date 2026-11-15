Белорусы уступили албанцам на финише Лиги наций УЕФА

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси со счетом 0:2 уступили албанцам и заняли второе место в группе С1 Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Встреча в Будапеште началась с натиска албанцев, а белорусам пришлось отвечать контратаками. Счет был открыт на 28-й минуте игры, когда нападающий Рей Манай освободился от опеки белорусов и нанес точный удар по воротам Федора Лапоухова. После перерыва белорусы захватили инициативу, провели несколько атак, но успеха не добились. А на 57-й минуте соперники провели быструю контратаку и Эльсеид Хюсай забил второй мяч. В дальнейшем у обеих команд были шансы отличиться, но результат не изменился. В матче стартового тура в Тиране белорусы также уступили албанцам со счетом 0:2. Кроме того, в нынешнем сезоне белорусские футболисты дважды обыграли санмаринцев - 4:0 и 2:0, в первом матче с финнами сыграли вничью - 0:0, а потом выиграли у них со счетом 1:0.



В другом поединке шестого тура финны разгромили в Хельсинки команду Сан-Марино - 7:2. Итоговое положение: Албания - 15 очков, Беларусь - 10, Финляндия - 10 , Сан-Марино - 0. Таким образом, Албания поднялась во второй дивизион Лиги наций, а белорусам предстоит провести переходные поединки с одной из команд лиги В.



В сильнейшем дивизионе Лиги наций за тур до финиша известны три из восьми участников четвертьфинальной стадии. Из группы А3 в плей-офф уже вышли сборные Англии и Испании, а из квартета А4 дальше идут действующие победители ЛН футболисты Португалии. Сегодня определятся два участника 1/4 финала из группы А1. Сборная Бельгии примет в Брюсселе итальянцев, а французы в Бордо будут соперничать с аутсайдерами этого квартета турками. Положение команд перед заключительными играми: Италия - 10 очков, Франция - 10, Бельгия - 9, Турция - 0.



Групповые этапы во всех дивизионах завершатся 17 ноября. Весной 2027 года борьбу за награды продолжат команды, занявшие 1-2-е места в четырех квартетах лиги A. Четвертьфиналы состоятся в марте, затем четыре лучшие сборные выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне.



Победители лиги B выйдут в лигу A, четыре лучшие команды лиги C перейдут в лигу B. Кроме того, в связи с изменением формата турнира все команды лиги D получат пропуска в лигу C. Начиная с сезона-2028/29 участники Лиги наций УЕФА будут разделены на три лиги. В каждом из трех дивизионов A, B, C будет сформировано по три группы из шести команд.



Триумфатором Лиги наций дважды становилась сборная Португалии (2019, 2025), по разу ее выигрывали футболисты Франции (2021) и Испании (2023).-0-