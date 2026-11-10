Белорусы сыграют с Казахстаном в квалификации чемпионата мира по мини-футболу

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу проведет очередной матч отборочного турнира чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня в словацком Гуменне в номинально домашнем поединке третьего тура белорусы встретятся с главным фаворитом группы 6 командой Казахстана (начало игры в 22.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Этот матч рассудит португальская бригада арбитров, которую возглавит Криштиану Сантуш. На старте соревнований, 20 октября, подопечные Александра Черника уступили казахам в Астане с минимальной разницей в счете - 4:5. В составе гостей голевой дубль оформил Сергей Крыкун, по разу отличились Максим Батурин и Дмитрий Шведко. После этого белорусы разгромили в Гуменне албанцев с результатом 8:2. У победителей Дмитрий Шведко два раза поразил ворота соперников, по одному мячу забили Сергей Крыкун, Юрий Дубков, Максим Батурин, Андрей Семенюк, Виталий Шадурка и Сергей Синицкий. Заключительный поединок основного квалификационного раунда белорусская команда проедет 26 февраля 2027 года в Тиране.



Напрямую в элитный раунд европейской квалификации выйдут победители 12 групп и четыре лучшие команды, которые финишируют вторыми. Остальные восемь обладателей вторых мест сыграют в стыковых матчах и определят еще четырех участников элитного этапа. По итогам отборочного турнира на чемпионате мира сыграют семь европейских сборных, но если право проведения финальной стадии будет доверено национальной ассоциации УЕФА, то ее сборная получит прямую путевку, и по итогам квалификации на чемпионат мира попадут только шесть европейских команд.



Финальный этап 11-го планетарного форума пройдет с 7 по 29 октября 2028 года, в нем примут участие 24 команды со всех континентов. Белорусы еще ни разу не выступали в финальной стадии чемпионата мира по мини-футболу. В решающем поединке прошлого мирового первенства, состоявшегося в 2024 году в Узбекистане, сборная Бразилии со счетом 2:1 одолела аргентинцев, завоевав шестой титул. Два раза чемпионами планеты становились испанцы, по одному разу золото брали португальцы и аргентинцы.-0-