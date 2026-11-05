Белорусы стали третьими на турнире по хоккею 3х3 на Кубке ПСК

Фото Сергея Шелега Фото Сергея Шелега

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси заняла третье место на турнире по хоккею в формате "3 на 3" в рамках Кубка Президентского спортивного клуба в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.Вместе с подопечными Ярослава Чуприса главный приз оспаривали команды Казахстана-U18 и России-U16, а также женская сборная России. В полуфинале наши парни со счетом 0:2 уступили казахстанским сверстникам, а в матче за третье место разгромили девушек - 6:0. Дубли за белорусов оформили Евгений Громыко и Александр Гуленков. В финале россияне нанесли поражение казахам.Основной розыгрыш Кубка ПСК продолжится 6 ноября матчами Беларусь-U17 - Беларусь-U18 и Казахстан-U18 - Россия-U16. Победы в играх первого тура одержали старшие белорусы и россияне. Победители традиционных соревнований определятся 7 ноября. Международный турнир проводится с 2007 года, наши хоккеисты выигрывали трофей семь раз.-0-