18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы завоевали две медали на старте турнира по настольному теннису на Открытом Кубке ШОС в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.



Первые медали мастера малой ракетки разыграли в командных соревнованиях. В предварительном раунде женского турнира наши Ульяна Мещанская, Дарья Кисель и Екатерина Боровок победили сверстниц из Ирана (3:2), в полуфинале прошли девушек из Ирана (3:0), но в финале уступили россиянкам (0:3) и взяли серебро.



У парней команда Беларуси в составе Георгия Кунаца, Никона Шутова и Даниила Виторского завоевала бронзу после поражения от россиян в полуфинале. Соревнования в личном зачете пройдут в Москве с 19 по 21 ноября, всего Беларусь представляют десять теннисистов.-0-