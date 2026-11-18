18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы завоевали две медали на старте турнира по настольному теннису на Открытом Кубке ШОС в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.
Первые медали мастера малой ракетки разыграли в командных соревнованиях. В предварительном раунде женского турнира наши Ульяна Мещанская, Дарья Кисель и Екатерина Боровок победили сверстниц из Ирана (3:2), в полуфинале прошли девушек из Ирана (3:0), но в финале уступили россиянкам (0:3) и взяли серебро.
У парней команда Беларуси в составе Георгия Кунаца, Никона Шутова и Даниила Виторского завоевала бронзу после поражения от россиян в полуфинале. Соревнования в личном зачете пройдут в Москве с 19 по 21 ноября, всего Беларусь представляют десять теннисистов.-0-
Спорт
18 ноября 2026, 19:24
Белорусы стали призерами командных соревнований на Кубке ШОС по настольному теннису
Ульяна Мещанская и Георгий Кунац
Новости рубрики Спорт
Главное
Топ-новости
Информацию о неисполненных денежных обязательствах можно будет получить на едином портале электронных услуг
Развитие в Беларуси реабилитационных услуг под запросы родителей детей-инвалидов рассмотрели в правительстве
Сергеенко: вместе с плановой работой депутаты оперативно включаются в решение вопросов с учетом новых вызовов
Импортозамещающую продукцию на более чем $26 млрд произвели в Беларуси за девять месяцев текущего года
С нами интереснее