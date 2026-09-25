Белорусы Сапего и Дроздов набрали очки в матчах КХЛ





25 сентября петербургский СКА на выезде победил челябинский "Трактор" - 4:3. Защитник "армейцев" Сергей Сапего отдал голевой пас в первой результативной атаке гостей, за шесть матчей наш хоккеист набрал 4 (2+2) очка. На старте сезона СКА проиграл только один поединок из семи ("Спартаку" 10 сентября). Та игра была единственной, в которой Сапего не выходил на лед.





Также в пятницу ЦСКА в Тольятти разгромил "Ладу" - 5:0. Белорусский нападающий московского клуба Иван Дроздов заработал ассистентский балл, это очко стало для него вторым в девяти матчах чемпионата (1+1). Столичные "армейцы" продлили серию побед до пяти, вместе со СКА и "Торпедо" москвичи делят 2-4 места на Западе, у трех команд по 12 пунктов.





Игровую программу 25 сентября открыл поединок в Хабаровске, где "Амур" под руководством белорусского специалиста Александра Андриевского одолел лидера КХЛ "Локомотив" (3:1). Минское "Динамо" свой ближайший матч в лиге проведет в субботу - "зубры" в гостях сыграют с "Шанхайскими Драконами" (начало игры в 17.00).-0-

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские игроки помогли своим командам добиться побед в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.