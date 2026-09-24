Белорусы проиграли бельгийцам в квалификации молодежного ЧЕ по футболу





В матче седьмого тура квалификационной группы I белорусы уступили в Вестерло сверстникам из сборной Бельгии. Хозяева с первых минут завладели инициативой, гости в течение часа игрового времени успешно отражали все атаки, но на 62-й минуте Павел Апетенок был удален и бельгийцы сумели воспользоваться численным перевесом. На 70-й минуте они заработали пенальти, который реализовал Норман Бассетт - 1:0.





В первом круге в грузинском Гори белорусы и бельгийцы не выявили победителя - 1:1. Теперь белорусская команда перебазируется в датский Вайле, где 28 сентября завершит турнир встречей со сборной Дании. В матче первого круга белорусские футболисты уступили датчанам со счетом 0:1. Кроме того, команда Виталия Павлова обменялась победами с командой Уэльса - 3:0 и 0:2, а также потерпела два поражения от Австрии - 2:3 и 1:2. Белорусы уже потеряли шансы пробиться в финальный турнир молодежного чемпионата Европы. Положение команд в группе I сейчас таково: Бельгия - 13 очков (6 матчей), Дания - 10 (5), Австрия - 10 (6), Уэльс - 6 (6), Беларусь - 4 (7).

Победители девяти отборочных групп, а также лучшая команда из занявших вторые места заработают прямые путевки в финальную стадию. Остальные восемь сборных, которые финишируют вторыми, в ноябре 2026 года проведут стыковые поединки за четыре оставшихся пропуска. Финальная часть молодежного Евро пройдет в начале лета 2027 года на футбольных аренах Сербии и Албании, команды которых освобождены от квалификации.-0-

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) потерпели пятое поражение в отборочном турнире чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.