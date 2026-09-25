Белорусы пробились в пять финалов на старте чемпионата мира по спортивной акробатике 

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянском Пезаро стартовал чемпионат мира по спортивной гимнастике 2026 года с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В первый день планетарного форума состоялись квалификации в пяти дисциплинах, наши акробаты успешно выступили в каждой из них. В динамических упражнениях в финалы отобрались Ульяна Молчанова, Софья Лицкевич и Яна Миневич (женская группа), а также Адриан Трофимович и Дарья Минюк (микст).



В балансовых упражнениях дальше прошли Илья Фоменков и Роман Халимончик (мужская пара), Анна Колоницкая и Валерия Михейчик (женская пара), Иван Карвига, Владимир Гетьман, Артем Евтух и Кирилл Степанкевич (мужская группа).



25 сентября в Пезаро определятся финалисты в оставшихся видах программы. Медали турнира будут разыграны в субботу и воскресенье. Всего главный старт сезона собрал в Италии 250 спортсменов из 30 стран, белорусские акробаты выступают на чемпионате мира впервые за пять лет.-0-