Белорусы пробились в 1/4 финала юношеского ЧМ по футболу

Сегодня в поединке 1/8 финала дивизиона С белорусы одолели сверстников из Чили с минимальным перевесом в счете - 2:1. В составе победителей отличились Арсений Аплевич и Илья Маркулевич. В первом сегодняшнем матче подопечные Дмитрий Петровского уверенно переиграли команду Гибралтара - 6:0. Арсений Аплевич четыре раза поразил ворота соперников, по одному голу забили Иван Быстрый и Владимир Карпов. После этой игры белорусские футболисты встретились с президентом ФИФА Джанни Инфантино и известным французским тренером Арсеном Венгером.

На первом этапе белорусская сборная стала третьей в предварительной группе О, разгромив сверстников из Папуа- Новой Гвинеи со счетом 20:0 и команды Ботсваны и Монголии с одинаковым результатом 7:0. Кроме того, белорусские футболисты сыграли вничью с перуанцами - 2:2 и уступили малийцам - 1:2.

Всего в соревнованиях принимают участие 189 команд со всей планеты. На втором этапе команды играют по системе плей-офф в соответствии с занятыми местами в первом групповом раунде. Основная часть матчей проходит на новом комплексе футбольных полей в поселке Говсан, решающие поединки состоятся 31 октября в Баку. Всего участники состязаний проведут почти тысячу поединков. Все расходы по проведению масштабного форума - авиаперелеты, проживание, питание, медобеспечение, судейство - взяла на себя Международная федерация футбола.-0-

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси пробились в четвертьфинал первого в истории чемпионата мира и фестиваль Международной федерации футбола (ФИФА) среди юношей до 15 лет, который проходит в Азербайджане, сообщает корреспондент БЕЛТА.