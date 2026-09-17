Белорусы помогли "Кельце" выиграть второй матч в гандбольной Лиге чемпионов

В квартете F польский "Кельце" с двумя белорусами в составе добыл вторую победу, разгромив на выезде норвежский "Кольстад" с разницей в семь мячей - 36:29. Левый полусредний гостей Кирилл Рабчинский забросил пять мячей, а опытный линейный Артем Королек отличился четыре раза. В победном домашнем поединке первого тура со швейцарским клубом "Кринс-Люцерн" (30:29) Королек пять раз поразил ворота соперников, а в Рабчинский забросил три мяча. Швейцарские гандболисты 17 сентября примут на своей площадке немецкий "Магдебург", который на старте разгромил норвежцев (37:22).

В предварительной группе С хорватский "Загреб" едва не сотворил сенсацию в столице Франции. За 7 минут до окончания игры гости вели со счетом 28:27, но потом "Пари Сен-Жермен" все же вырвал победу с перевесом в четыре гола - 34:30. Самым результативным в составе чемпионов Хорватии стал белорус Игорь Белявский, у которого 6 точных бросков, Станислав Садовский забросил один мяч. В стартовой игре со словенским "Целе" (31:27) Белявский девять раз поразил ворота соперников, а Садовский отличился два раза. В другом поединке второго тура "Целе" сыграет у себя дома с датским "Ольборгом".

В этом сезоне предварительная стадия чемпионской Лиги проходит в измененном формате - вместо 16 команд теперь играют 24 клуба, разделенные на 6 квартетов. Групповой этап завершится 29 октября. Команды, занявшие первое и второе места, выйдут в основной раунд ЛЧ, где разделятся на две группы по шесть команд. Второй групповой этап финиширует 4 марта 2027 года, после чего борьбу за путевки в решающую стадию продолжат по четыре лучших клуба из каждой группы. "Финал четырех" состоится 12-13 июня.

Действующим победителем Лиги чемпионов является испанская "Барселона", которая 13 раз выигрывала Кубок европейских чемпионов. В решающем поединке прошлого сезона "Барса" обыграла гандболистов "Берлина" со счетом 37:34. Минский СКА трижды становился победителем главного континентального турнира (1987, 1989, 1990).-0-

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В гандбольной Лиге чемпионов начались встречи второго тура группового этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.