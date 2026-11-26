26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандболисты помогли польскому "Кельце" одержать первую победу в основном раунде Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке в румынской столице чемпионы Польши уверенно переиграли бухарестское "Динамо" с разницей в семь мячей - 32:25. Артем Королек пять раз поразил ворота хозяев площадки, а Кирилл Рабчинский отличился один раз. На старте второго этапа гандболисты "Кельце" проиграли у себя дома испанской "Барселоне" - 24:32. В лидеры группы 2 вышли гандболисты немецкого "Магдебурга", победившие на своей арене португальский "Спортинг" из Лиссабона - 37:31. Немцев может догнать "Барселона", которая сегодня вечером примет у себя дома датский "Гудме". Положение команд: "Магдебург" - 8 очков, "Барселона" - 6, "Спортинг" - 6, "Кельце" - 2, "Гудме" - 0, "Динамо" - 0.

Турнирное положение в группе 1: "Веспрем" (Венгрия) - 6 очков, "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 5, "Ольборг" (Дания) - 3, "Мельзунген" (Германия) - 2, "Висла" (Плоцк, Польша) - 2, "Берлин" (Германия) - 0.

Второй групповой этап завершится 4 марта 2027 года, после чего борьбу за путевки в решающую стадию продолжат по четыре лучших клуба из каждой группы. "Финал четырех" состоится 12-13 июня.

Действующим победителем Лиги чемпионов является "Барселона", которая 13 раз выигрывала Кубок европейских чемпионов. В решающем поединке прошлого сезона "Барса" обыграла гандболистов "Берлина" со счетом 37:34. Минский СКА трижды становился победителем главного континентального турнира (1987, 1989, 1990).-0-