Белорусы победно завершили первый этап юношеского ЧМ по футболу

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футболисты одержали третью победу подряд на первом в истории чемпионате мира и фестивале Международной федерации футбола (ФИФА) среди юношей до 15 лет, который проходит в Азербайджане, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В заключительном матче предварительной группы О белорусы разгромили сверстников из Ботсваны с сухим счетом 7:0. До этого подопечные Дмитрия Петровского уверенно переиграли команды Папуа - Новой Гвинеи - 20:0 и Монголии - 7:0, сыграли вничью с перуанцами - 2:2 и уступили малийцам - 1:2.



Всего в соревнованиях принимают участие 189 команд со всей планеты. На первом этапе они разделены на 32 группы. Лучшие сборные продолжат борьбу за награды. Основная часть матчей проходит на новом комплексе футбольных полей в поселке Говсан, решающие поединки состоятся 31 октября в Баку. Всего участники состязаний проведут почти тысячу поединков. Все расходы по проведению масштабного форума - авиаперелеты, проживание, питание, медобеспечение, судейство - взяла на себя Международная федерация футбола.-0-