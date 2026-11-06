Белорусы победили в шахматах и волейболе на Фестивале школьного спорта стран СНГ

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы стали призерами XIII Международного фестиваля школьного спорта стран СНГ, прошедшего в Москве и Химках, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Участие в традиционных соревнованиях приняли около 400 юных спортсменов в возрасте 12-15 лет из России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Молдовы. Школьники разыграли медали в шести видах спорта: баскетболе 3х3, волейболе, мини-футболе, бадминтоне, шахматах и настольном теннисе.



В шахматном турнире среди девушек победила наша Алеся Вевель, у парней лучшим стал Матвей Куликов, также белорусы заняли первое место в командном зачете. В финале волейбольного турнира наши юноши обыграли сверстников из Узбекистана, в мини-футболе белорусы замкнули тройку призеров.-0-