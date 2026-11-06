6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы стали призерами XIII Международного фестиваля школьного спорта стран СНГ, прошедшего в Москве и Химках, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Участие в традиционных соревнованиях приняли около 400 юных спортсменов в возрасте 12-15 лет из России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Молдовы. Школьники разыграли медали в шести видах спорта: баскетболе 3х3, волейболе, мини-футболе, бадминтоне, шахматах и настольном теннисе.
В шахматном турнире среди девушек победила наша Алеся Вевель, у парней лучшим стал Матвей Куликов, также белорусы заняли первое место в командном зачете. В финале волейбольного турнира наши юноши обыграли сверстников из Узбекистана, в мини-футболе белорусы замкнули тройку призеров.-0-
Спорт
06 ноября 2026, 20:56
Белорусы победили в шахматах и волейболе на Фестивале школьного спорта стран СНГ
Фото из архива
Новости рубрики Спорт
Главное
В 2026 году будут выделены дополнительные средства на строительство арендного жилья и инфраструктурных объектов
Топ-новости
Кратчайший путь между Западом и Востоком - через Беларусь. Снопков о потенциале транзита через новый терминал
Кочанова на встрече с вице-премьером Лаоса отметила взаимную поддержку стран и важность парламентского диалога
С нами интереснее