Белорусы победили молдаван в Евролиге по пляжному футболу

Сегодня в стартовом поединке турнира за 5-8-е места подопечные Николаса Альварадо уверенно обыграли дебютанта Суперфинала команду Молдовы - 6:1. В составе победителей по два раза отличились Анатолий Рябко и Игорь Бриштель, по одному мячу забили Никита Чайковский и Юрий Петровский. В последний день турнира, 13 сентября, в матче за пятое итоговое место белорусы встретятся с командой Португалии, которая выиграла у немцев со счетом 8:5. Таким образом, у наших футболистов будет возможность взять реванш за поражение от португальцев в игре предварительного этапа (1:4). В группе В белорусы также потерпели поражения от Испании (7:8) и Швейцарии (6:7).

В сегодняшних полуфиналах испанцы сыграют с датчанами, а швейцарцы будут соперничать с итальянцами. Победители 13 сентября встретятся в поединке за золото, а проигравшие поспорят за бронзовые награды.

В отборочном раунде нынешнего сезона в конце мая в испанском Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария белорусские пляжники заняли третье место в квалификационной группе В. На первом этапе они разгромили сборные Турции (10:2) и Чехии (8:3), но уступили португальцам (4:5). В полуфинале белорусы потерпели поражение от команды Испании (4:6), а в поединке за третье место одолели Швейцарию со счетом 6:4.

В прошлом сезоне сборная Беларуси в третий раз подряд стала бронзовым призером Евролиги, а в 2021 году была обладателем серебра главного континентального турнира. Год назад в решающем поединке Евролиги сборная Италии победила испанцев. Португалия выигрывала девять раз, у команд Испании и России по пять побед, четыре титула у Италии, два - у Швейцарии, по одному разу побеждали сборные Украины, Франции и Германии.-0-

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала первую викторию в Суперфинале Евролиги в итальянском Виареджо, сообщает корреспондент БЕЛТА.