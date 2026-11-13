Белорусы победили футболистов Сан-Марино в Лиге наций УЕФА

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси со счетом 2:0 обыграли на выезде команду Сан-Марино в Лиге наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Поединок в Серравалле прошел с преимуществом гостей, и уже на 13-й минуте Кирилл Гоманов забил свой первый мяч в составе национальной сборной. Еще через 4 минуты быструю атаку белорусов точным ударом завершил Артем Концевой. После перерыва белорусские футболисты много атаковали, но больше мячей не забили. В первом круге белорусы также уверенно переиграли санмаринцев в Будапеште с сухим счетом 4:0.





Заключительную встречу этого сезона подопечные Виктора Ганчаренко проведут 15 ноября в Будапеште с лидером группы C1 - командой Албании. В первом круге в Тиране албанцы были сильнее - 2:0. Кроме того, сборная Беларуси дважды сыграла с финнами: в Хельсинки соперники победителя не выявили - 0:0, а в номинально домашнем поединке в венгерской столице наша команда выиграла с минимальным преимуществом - 1:0. В другом матче пятого тура сборная Албании в Тиране победила финнов с результатом 2:0. Турнирное положение после пяти игровых дней: Албания - 12 очков, Беларусь - 10, Финляндия - 7, Сан-Марино - 0.





Групповые этапы во всех дивизионах Лиги наций завершатся 17 ноября. Весной 2027 года борьбу за награды продолжат команды, занявшие 1-2-е места в четырех квартетах лиги A. Четвертьфиналы состоятся в марте, затем четыре лучшие сборные выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне.





Победители лиги B выйдут в лигу A, четыре лучшие команды лиги C перейдут в лигу B. Кроме того, в связи с изменением формата турнира все команды лиги D получат пропуска в лигу C. Начиная с сезона-2028/29 участники Лиги наций УЕФА будут разделены на три лиги. В каждом из трех дивизионов A, B, C будет сформировано по три группы из шести команд.





Триумфатором Лиги наций дважды становилась сборная Португалии (2019, 2025), по разу ее выигрывали футболисты Франции (2021) и Испании (2023).-0-