Белорусы победили финнов в Лиге наций, у Шуманского - самый быстрый гол в истории сборной

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сборная Беларуси по футболу выиграла второй поединок в розыгрыше Лиги наций УЕФА сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В четвертом матче группового этапа подопечные Виктора Ганчаренко в Будапеште встречались с футболистами Финляндии. Нападающий нашей сборной Артем Шуманский открыл счет уже на 14-й секунде игры, этот забитый мяч стал самым быстрым в истории национальной команды. Вскоре белорусы заработали пенальти, но Захар Волков одиннадцатиметровый не реализовал.



Во второй половине цифры на табло не изменились, в итоге 1:0 в пользу нашей сборной. Первый матч белорусов и финнов 29 сентября в Хельсинки завершился вничью 0:0. Также в текущем розыгрыше Лиги наций наша команда проиграла албанцам (0:2) и победила Сан-Марино (4:0). После четырех туров в группе С1 у Беларуси и Финляндии по 7 очков, у Албании на два балла больше.



Следующие матчи турнира пройдут в следующем месяце: 12 ноября белорусы сыграют с санмаринцами, а 15 ноября - с албанцами. Победитель квартета напрямую выйдет в дивизион В Лиги наций на сезон-28/29, занявшая второе место команда в следующем году проведет стыковые матчи за право играть в дивизионе В.-0-