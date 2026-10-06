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Белорусы победили финнов в Лиге наций, у Шуманского - самый быстрый гол в истории сборной

Опубликовано:

Логотип БелТА
Спорт
06 октября 2026, 23:38

Белорусы победили финнов в Лиге наций, у Шуманского - самый быстрый гол в истории сборной

Фото АБФФ
Фото АБФФ
Фото АБФФ
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сборная Беларуси по футболу выиграла второй поединок в розыгрыше Лиги наций УЕФА сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертом матче группового этапа подопечные Виктора Ганчаренко в Будапеште встречались с футболистами Финляндии. Нападающий нашей сборной Артем Шуманский открыл счет уже на 14-й секунде игры, этот забитый мяч стал самым быстрым в истории национальной команды. Вскоре белорусы заработали пенальти, но Захар Волков одиннадцатиметровый не реализовал.

Во второй половине цифры на табло не изменились, в итоге 1:0 в пользу нашей сборной. Первый матч белорусов и финнов 29 сентября в Хельсинки завершился вничью 0:0. Также в текущем розыгрыше Лиги наций наша команда проиграла албанцам (0:2) и победила Сан-Марино (4:0). После четырех туров в группе С1 у Беларуси и Финляндии по 7 очков, у Албании на два балла больше. 

Следующие матчи турнира пройдут в следующем месяце: 12 ноября белорусы сыграют с санмаринцами, а 15 ноября - с албанцами. Победитель квартета напрямую выйдет в дивизион В Лиги наций на сезон-28/29, занявшая второе место команда в следующем году проведет стыковые матчи за право играть в дивизионе В.-0-
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