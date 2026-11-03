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Белорусы отправились на матчи квалификации ЧМ по мини-футболу

Опубликовано:

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Спорт
03 ноября 2026, 19:51

Белорусы отправились на матчи квалификации ЧМ по мини-футболу

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу отправилась в Словакию на очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
 
Главный тренер белорусской команды Александр Черник включил в выездной состав 14 футболистов: 
 
вратари - Александр Антонов ("ИрАэро", Иркутск, Россия), Алексей Лукша ("Столица", Минск);
 
полевые игроки - Виталий Шадурко, Владислав Селюк, Алексей Пинчук, Юрий Дубков (все - ВРЗ, Гомель), Игорь Щербич, Артем Якубов (оба - "Столица", Минск), Илья Манаенков, Сергей Синицкий, Максим Батурин (все - "Витэн", Орша), Андрей Семенюк ("Борисов-900"), Дмитрий Шведко, Сергей Крыкун (оба - КПРФ, Москва, Россия).
 
В словацком Гуменне в матче второго тура квалификационной группы 6 белорусская сборная 6 ноября встретится с албанцами, а 10 ноября сыграет с казахстанской командой. На старте отборочного турнира 20 октября белорусы уступили казахам в Астане с минимальной разницей в счете - 4:5. В составе гостей голевой дубль оформил Сергей Крыкун, по разу отличились Максим Батурин и Дмитрий Шведко. Последнюю встречу основного отборочного этапа белорусская команда проведет 26 февраля 2027 года в Тиране.
 
Напрямую в элитный раунд европейской квалификации выйдут победители 12 групп и четыре лучшие команды, которые финишируют вторыми. Остальные восемь обладателей вторых мест сыграют в стыковых матчах и определят еще четырех участников элитного этапа. По итогам отборочного турнира на чемпионате мира сыграют семь европейских сборных, но если право проведения финальной стадии будет доверено национальной ассоциации УЕФА, то ее сборная получит прямую путевку, и по итогам квалификации на чемпионат мира попадут только шесть европейских команд.
 
Финальный этап 11-го планетарного форума пройдет с 7 по 29 октября 2028 года, в нем примут участие 24 команды со всех континентов. Белорусы еще ни разу не выступали в финальной стадии чемпионата мира по мини-футболу. В решающем поединке прошлого мирового первенства, состоявшегося в 2024 году в Узбекистане, сборная Бразилии со счетом 2:1 одолела аргентинцев, завоевав шестой титул. Два раза чемпионами планеты становились испанцы, по одному разу золото брали португальцы и аргентинцы.-0-
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мини-футбол Словакия чемпионат мира
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