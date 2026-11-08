Белорусы Нечитайло и Стахов победили на турнире по кикбоксингу в Риме

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские бойцы стали победителями международного турнира по кикбоксингу "Колизей" в Риме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации кикбоксинга.
В финале турнира в весе до 60 кг (К-1) должны были сойтись наши Виктор Нечитайло и Максим Казаку. По ходу соревнований Виктор прошел соперников из Иордании и Литвы, Максим победил представителей Франции и Туниса. По решению врача Казаку был снят с финала и получил серебро, у Нечитайло - золото.
Также победителем турнира в Риме в разделе К-1 стал Дмитрий Стахов (свыше 91 кг). В полуфинале белорус нанес поражение иорданцу Мухаммеду Худжейрату, а в решающем бою нокаутировал итальянца Джузеппе Туритто.-0-