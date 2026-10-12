Белорусы начали выступления на чемпионате Европы по настольному теннису в Словении

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Словении Любляне стартовал чемпионат Европы по настольному теннису 2026 года с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Нашу страну представляют четыре спортсмена во всех пяти дисциплинах. В стартовый день континентального форума начались соревнования в смешанном разряде. В первом предварительном раунде наши Никон Шутов и Елизавета Тимошкова обыграли датско-эстонскую пару, но во втором круге уступили представителям Израиля. Георгий Кунац и Ульяна Мещанская завершили борьбу в миксте после поражения от теннисистов из Венгрии.



В одиночном разряде напрямую в основную сетку квалифицировались 32 лидера европейского рейтинга, другие участники определятся по итогам группового этапа. Для прохода дальше необходимо занять первое место в своем пуле. У парней Шутов начал выступления с победы, Кунац - с поражения. У девушек Тимошкова выиграла стартовый матч, Мещанская - проиграла. Оставшиеся игры в группах пройдут 12 и 13 октября.



Также в понедельник белорусы поспорят за попадание в основную сетку в мужском и женском парном разрядах. Всего участие в чемпионате Европы по настольному теннису в Словении принимают более 250 спортсменов из 45 стран. Турнир продлится по 18 октября.-0-