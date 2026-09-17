Белорусы начали выступления на чемпионате Европы по боксу в Болгарии

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Болгарии Софии стартовал чемпионат Европы по боксу 2026 года с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Континентальный форум собрал более 400 боксеров из 43 стран, в состав нашей команды вошли 12 атлетов - семь парней и пять девушек. Первый представитель Беларуси Денис Солоцких потерпел неудачу в 1/16 финала турнира в весовой категории до 55 кг. В вечерней сессии 17 сентября на ринг выйдут наши Вадим Волчек (до 70 кг) и Алексей Коктиков (до 85 кг).



Также за медали чемпионата Европы поспорят белорусы Максим Паньков (до 60 кг), Александр Радионов (до 65 кг), Виктор Мурашкин (до 75 кг), Владислав Смягликов (свыше 90 кг), Ирина Виноградова (до 48 кг), Юлия Апанасович (до 51 кг), Марина Мулярчик (до 57 кг), Дарья Лецко (до 65 кг) и Арина Данильчик (до 70 кг).



Предварительные бои пройдут в Болгарии с 17 по 21 сентября, четвертьфиналы и полуфиналы состоятся с 22 по 24 сентября, поединки за золото запланированы на 25 сентября.-0-