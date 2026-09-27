27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Георгий Кунац и Никон Шутов взяли бронзу на международном турнире по настольному теннису WTT Feeder Series в австрийском Линце. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФНТ.
В первом круге соревнований в мужском парном разряде наши спортсмены в пяти партиях обыграли тандем из Саудовской Аравии, а в четвертьфинале Кунац и Шутов в четырех сетах были сильнее испанца Альберта Виларделла и словака Якуба Зелинки. В матче за выход в финал Георгий и Никита со счетом 0:3 уступили англичанину Коннору Грину и поляку Матеушу Залевскому, заняв тем самым третье место.
В женском парном разряде белоруски Елизавета Тимошкова и Ульяна Мещанская дошли до стадии 1/4 финала. Также Шутов и Тимошкова вошли в восьмерку лучших в смешанном разряде. По возвращении на родину наша команда продолжит подготовку к чемпионату Европы по настольному теннису, который стартует 11 октября в словенской Любляне.-0-
Спорт
27 сентября 2026, 20:55
Белорусы Кунац и Шутов стали третьими на турнире по настольному теннису в Австрии
Фото НОК Беларуси
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