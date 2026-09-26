Белорусы Фоменков и Халимончик стали третьими в паре на ЧМ по спортивной акробатике





Первым финалом субботы стал турнир мужских пар в комбинационной программе, сочетающей статические и темповые элементы. Участие в финале приняли десять лучших пар по итогам квалификации. Фоменков и Халимончик набрали 28,630 балла и завоевали бронзу. Выше расположились акробаты из США (29,620) и Казахстана (29,210).





Ставших четвертыми россиян белорусы обошли всего на 0,140 очка, также менее полбалла нашим спортсменам уступили представители КНДР и Бельгии. Ранее в нынешнем году Илья и Роман становились призерами этапов Кубка мира в Азербайджане и Польше.





В вечерней сессии чемпионата мира по спортивной акробатике состоятся четыре финала с белорусским участием. Всего на главном старте сезона в Италии выступают более 250 атлетов из тридцати стран.-0-

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Илья Фоменков и Роман Халимончик принесли Беларуси первую медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике в итальянском Пезаро, сообщает корреспондент БЕЛТА.