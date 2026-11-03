3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты совершили результативные действия в матчах вторника в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Московский ЦСКА на выезде крупно победил лидера Восточной конференции и всей лиги "Металлург" - 7:3. В одной из результативных атак "армейцев" поучаствовал Иван Дроздов, отдавший голевую передачу. После 22 матчей сезона у нашего форварда 11 (4+7) очков. ЦСКА выиграл четвертый поединок подряд и закрепился на первом месте на Западе.
"Северсталь" на чужом льду не справилась с "Шанхайскими Драконами" (1:3), ассистентский балл за череповчан набрал Александр Скоренов. В первой трети сезона белорус заработал 10 (3+7) очков. Параллельно нижнекамский "Нефтехимик" в гостях при участии Владислава Еременко победил "Сочи" с Ильей Сушко в составе (2:1).-0-
Спорт
03 ноября 2026, 22:09
Белорусы Дроздов и Скоренов набрали очки в матчах КХЛ
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