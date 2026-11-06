Белорусы добыли первую победу в квалификации чемпионата мира по мини-футболу

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси одержала первую победу в отборочном турнире чемпионата мира по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В сегодняшнем номинально домашнем матче в словацком Гуменне подопечные Александра Черника разгромили команду Албании со счетом 8:2. Белорусы очень активно начали встречу и к середине первого тайма пять раз поразили ворота соперников. В дальнейшем игра проходила под диктовку нашей команды, и в итоге она выиграла с перевесом в шесть мячей. Голевой дубль у победителей оформил Дмитрий Шведко, по разу отличились Сергей Крыкун, Юрий Дубков, Максим Батурин, Андрей Семенюк, Виталий Шадурка и Сергей Синицкий.



На старте соревнований, 20 октября, белорусы уступили в Астане казахстанской сборной с минимальной разницей в счете - 4:5. В составе гостей голевой дубль оформил Сергей Крыкун, по разу отличились Максим Батурин и Дмитрий Шведко. Второй поединок с Казахстаном белорусы проведут 10 ноября в Гуменне, а 26 февраля 2027 года в последней встрече 6-й квалификационной группы сыграют с албанцами в Тиране.



Напрямую в элитный раунд европейской квалификации выйдут победители 12 групп и четыре лучшие команды, которые финишируют вторыми. Остальные восемь обладателей вторых мест сыграют в стыковых матчах и определят еще четырех участников элитного этапа. По итогам отборочного турнира на чемпионате мира сыграют семь европейских сборных, но если право проведения финальной стадии будет доверено национальной ассоциации УЕФА, то ее сборная получит прямую путевку, и по итогам квалификации на чемпионат мира попадут только шесть европейских команд.



Финальный этап 11-го планетарного форума пройдет с 7 по 29 октября 2028 года, в нем примут участие 24 команды со всех континентов. Белорусы еще ни разу не выступали в финальной стадии чемпионата мира по мини-футболу. В решающем поединке прошлого мирового первенства, состоявшегося в 2024 году в Узбекистане, сборная Бразилии со счетом 2:1 одолела аргентинцев, завоевав шестой титул. Два раза чемпионами планеты становились испанцы, по одному разу золото брали португальцы и аргентинцы.-0-