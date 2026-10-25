Белорусы добыли первую победу на юношеском ЧМ по футболу





Сегодня в матче третьего тура предварительной группы О белорусы разгромили сверстников из Папуа - Новой Гвинеи с сухим счетом 20:0. По 5 мячей забили Арсений Аплевич и Иван Быстрый, четыре раза отличился Никита Бойко, хет-трик оформил Денис Ермаленок, голевой дубль в активе Родиона Лапето, еще один мяч забил Владислав Карпов.





Следующие матчи белорусские футболисты проведут 26 октября против команд Монголии и Ботсваны.





На старте турнира подопечные Дмитрия Петровского сыграли вничью с перуанцами - 2:2 (мячи у белорусов забили Арсений Аплевич и Родион Лапето), а потом уступили команде Мали с результатом 1:2 (Арсений Аплевич).





Встречи проходят на футбольных полях уменьшенного размера в формате два тайма по 20 минут, в составе команд по 8 футболистов.





Всего в соревнованиях принимают участие около 200 команд со всей планеты. На первом этапе они разделены на 32 группы. Лучшие сборные продолжат борьбу за награды. Основная часть матчей пройдет на новом комплексе футбольных полей в поселке Говсан, а решающие поединки состоятся 31 октября в Баку. Всего участники состязаний проведут почти тысячу поединков. Все расходы по проведению масштабного форума - авиаперелеты, проживание, питание, медобеспечение, судейство - взяла на себя Международная федерация футбола.-0-

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футболисты одержали первую викторию на первом в истории чемпионате мира и фестивале Международной федерации футбола (ФИФА) среди юношей до 15 лет, который проходит в Азербайджане, сообщает корреспондент БЕЛТА.