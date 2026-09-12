Белорусы Березовик и Марук стали призерами Кубка сильнейших по пятиборью

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белоруса завоевали медали прошедшего в Минске мужского Кубка сильнейших спортсменов - финала Кубка Павла Леднева по современному пятиборью, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Участие в мужском финале приняли десять белорусов и восемь россиян. После трех видов программы (плавания, фехтования и полосы препятствий) с 20-секундным запасом лидировал Максим Марук. Но в лазер-ране наш спортсмен показал только 12-е время и в итоге финишировал третьим с результатом 1586 очков. Победу с суммой 1594 балла одержал россиянин Петр Борщев, серебро взял белорус Владислав Березовик, уступивший чемпиону три секунды.



Также в десятку лучших попали наши Евгений Орел (5-й), Владислав Мелкозеров (6-й), Иван Хамцов (9-й) и Максим Федотко (10-й). Днем ранее золото финального этапа Кубка Леднева завоевала белоруска Виолетта Гуреева, второе место заняла ее подруга по команде Мария Гнедчик. Всего на Кубке сильнейших спортсменов в Минске выступили более 60 пятиборцев из Беларуси, России, Казахстана и Турции.-0-