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Белорусский самбист Семенов стал чемпионом мира среди юниоров

Опубликовано:

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Спорт
03 октября 2026, 20:50

Белорусский самбист Семенов стал чемпионом мира среди юниоров

Скриншот видео Белорусской федерации самбо
Скриншот видео Белорусской федерации самбо
Скриншот видео Белорусской федерации самбо
3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Иван Семенов завоевал золото на первенстве мира по самбо среди спортсменов не старше 20 лет в греческих Салониках, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наш самбист одержал победу в весовой категории до 79 килограммов, на пути к титулу Семенов прошел серба Сергея Ковачевича, украинца Владимира Свидрака и азербайджанца Канана Мамедли. В 2025 и 2026 годах Иван становился серебряным призером юниорского первенства Европы.

Второе место на чемпионате мира-U20 в Греции заняла белоруска Полина Лукьянчук - по ходу турнира в весе свыше 80 кг наша спортсменка прошла сверстниц из Израиля и Грузии, но в финале уступила россиянке Валерии Нижегородовой. Всего призерами турнира в Салониках стали семь юниоров из Беларуси (1-1-5).

Бронзу планетарного форума-U20 завоевали Василий Бутько (до 88 кг), Диана Куц (до 50 кг), Вера Минченя (до 59 кг), Кристина Евсюк (до 65 кг) и Дарья Новицкая (до 72 кг). Поражения в схватках за третье место потерпели Магомед Ахмадов (до 71 кг), Мирослав Чурило (до 98 кг) и Марьяна Жуковец (до 80 кг).

Днем ранее наши самбисты выиграли пять наград (0-2-3) чемпионата мира в категории U18. Программу соревнований в Салониках 4 октября завершат поединки юношей и девушек до 16 лет, на ковер выйдут 18 белорусов.-0-
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