Белорусский хоккеист Хенкель вернулся в минское "Динамо"

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское "Динамо" объявило о возвращении белорусского защитника Кристиана Хенкеля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.





Соглашение рассчитано до конца сезона-26/27. В двух предыдущих сезонах Хенкель был игроком "зубров", набрав 13 очков в 141 матче. В начале июня Кристиан подписал контракт с московским "Динамо", но ушел из клуба через два с половиной месяца, не сыграв ни одного официального поединка.





Ранее в КХЛ белорус защищал цвета казанского "Ак Барса" и "Барыса" из Астаны. В общей сложности в лиге Хенкель провел 562 игры и заработал 78 (18+60) баллов при показателе полезности "+46". Также Кристиан более десяти лет выступает за национальную сборную страны.-0-