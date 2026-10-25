Белорусский борец Мамедов завоевал бронзу чемпионата мира в Астане

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шуай Мамедов принес белорусской команде первую медаль проходящего в столице Казахстана чемпионата мира по борьбе 2026 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Представитель греко-римского стиля Мамедов стал призером в весовой категории до 77 кг. В квалификации Шуай победил алжирца Шавки Дулаша (8:0), в 1/8 финала одолел Ахмета Йылмаза из Турции (4:3), но в четвертьфинале уступил молдаванину Александрину Гуцу (4:6). В утешительном раунде наш борец прошел грузина Рамаза Зоидзе (3:2), а в схватке за третье место был сильнее болгарина Стояна Кубатова (6:1).





Бронзовая медаль планетарного форума стала для Мамедова первой наградой на крупных международных турнирах. 26 октября за золото чемпионата мира в категории до 97 кг поспорит белорус Кирилл Маскевич, а Павел Глинчук сразится за бронзу в весе до 130 кг. Всего главный старт сезона собрал в Астане более 800 борцов, Беларусь представляют 17 спортсменов. Соревнования продлятся по 1 ноября.-0-