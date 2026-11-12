Белорусский батутист Щербаков стал чемпионом мира среди юношей до 12 лет

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали первые медали на юниорском первенстве мира по прыжкам на батуте в китайском Нанкине, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Первые призеры юниорского ЧМ определились в самой младшей возрастной группе - до 12 лет. В индивидуальных прыжках у мальчиков победу одержал наш Максим Щербаков, опередивший в борьбе за золото представителя Китая на 0,04 балла. Еще один белорус Кирилл Кизюк остановился в шаге от тройки, всего выступили 42 участника.





У девушек наша Анастасия Стубайло завоевала бронзовую медаль, четвертой расположилась ее подруга по команде Яна Орлова. Две верхние строчки заняли китаянки, всего за личные медали боролись 45 юных спортсменок.





Планетарный форум среди юниоров продлится по 15 ноября, до конца недели в Нанкине будут разыграны медали в индивидуальных и синхронных прыжках в категориях U14, U17 и U21. Всего первенство мира по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе собрало около тысячи юношей и девушек из 45 стран.-0-