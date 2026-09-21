Белорусские воднолыжники установили два мировых рекорда в 2026 году

На сентябрьском чемпионате мира - 2026 в Нидерландах белоруска Мария Козельская установила мировое достижение в женском фигурном катании за электротягой, набрав 6110 очков. В июле в этой же дисциплине у мужчин рекорд мира побил наш Александр Михайлов - его результат на открытом совместном чемпионате Нидерландов и Германии составил 8900 баллов.

Также IWWF отправила в Беларусь официальный сертификат о мировом рекорде Ирины Турец в прыжках с трамплина за электротягой у девушек (51,6 метра). Лучшее достижение в истории наша спортсменка установила на планетарном форуме 2021 года в Польше.-0-

Фото Минспорта Фото Минспорта

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация воднолыжного спорта (IWWF) ратифицировала мировые рекорды белорусских спортсменов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.