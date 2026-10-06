Белорусские теннисистки вышли в 1/8 финала турнира WTA-125 в Китае

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки пробились в 1/8 финала турнира WTA-125 в китайском Сучжоу, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня белоруска Алена Фалей (220-й номер мирового рейтинга) в затяжном трехсетовом поединке 1/16 финала сумела переиграть китаянку Ханью Гуо (240) - 7:6 (7:4), 4:6, 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 35 минут.



Накануне Александра Саснович (121) победила в двух партиях китайскую теннисистку Синьсинь Яо (271) - 7:5, 6:1 и в матче за попадание в четвертьфинал будет соперничать с чешкой Линдой Фрухвиртовой (90).



Еще одна белоруска Дарья Хомутянская (291) в первом круге встретится с представительницей Италии Тайрой Грант (156). Хомутянская пробилась в основную сетку через квалификацию, победив украинку Катарину Завацкую (266) - 6:4, 6:1 и китайскую теннисистку Хуан Юцзя (437) - 4:6, 6:4, 7:6 (7:4).



Соревнования в Сучжоу с общим призовым фондом $115 тыс. завершатся 11 октября.-0-