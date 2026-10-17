Белорусские стрелки выиграли 13 медалей на соревнованиях в Череповце 

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы завоевали 13 наград на международных соревнованиях по пулевой стрельбе в Череповце, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.



В период с 13 по 17 октября Череповец принимал два турнира: этап Кубка России по пулевой стрельбе и всероссийские соревнования среди юниоров "Стрелок из стали". В общей сложности наши спортсмены взяли семь золотых, одну серебряную и пять бронзовых наград. В рамках этапа Кубка России Надежда Леоновец стала лучшей в стрельбе из пистолета, а Ян Чигилейчик был третьим в стрельбе из винтовки.



Еще 11 медалей были добыты в юниорском турнире. По два золота с учетом командных дисциплин выиграли белорусы Николай Мусатов, Николай Чернуха и Елизавета Буторина, по одной победе у Анны Анохиной, Анастасии Трутько и Алексея Савостьянова.-0-