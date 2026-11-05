Белорусские штангисты остались без наград чемпионата мира в Китае

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завершили выступления на чемпионате мира по тяжелой атлетике 2026 года в китайском Нинбо, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Последней на помост из наших спортсменов выходила Дарья Наумова. В соревнованиях в категории до 77 кг медалистка Олимпийских игр-2016 подняла 101 кг в рывке и показала результат 130 кг в толчке. С суммой в 231 кг Наумова идет восьмой перед выступлением сильнейшей группы участниц.



Ближе всех из белорусов к медали планетарного форума была Сюзанна Володько, которая заняла четвертую строчку в категории до 69 кг. Также в десятку сильнейших попал Егор Попов, ставший восьмым в весе до 75 кг. Всего нашу страну в Китае представили восемь штангистов.



Алина Щепанова (до 61 кг) - 14-е место;



Юлия Котенева (до 53 кг) - 21-е место;



Диана Мойсеевич (до 69 кг) - 26-е место;



Артем Данильчик (до 70 кг) - без результата;



Игорь Лозко (до 95 кг) - без результата.



Главный старт сезона в тяжелой атлетике собрал в Нинбо более 500 штангистов из 98 стран.



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