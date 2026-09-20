20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двенадцать белорусов стали призерами прошедшего в столице Таджикистана Кубка мира по самбо 2026 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Всего в активе нашей команды четыре золотые, одна серебряная и семь бронзовых наград. Победы на Кубке мира одержали Елизавета Лапаева (до 59 кг, боевое самбо), Ксения Данилович (до 54 кг), Даниэла Ждан (до 65 кг) и Мария Кондратьева (свыше 80 кг). У мужчин третьими в своих категориях стали Владислав Бурдь (до 58 кг), Максим Романов (до 79 кг), Владислав Норка (до 88 кг) и Арсений Малицкий (свыше 98 кг).
В общем медальном зачете команда Беларуси заняла третье место вслед за Россией и Узбекистаном. На Кубке мира - 2026 в Душанбе выступили 234 самбиста из 14 стран, в том числе Таджикистана, Казахстана, Израиля, Туркменистана, Монголии, Кыргызстана, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Гондураса и Австралии.-0-
Спорт
20 сентября 2026, 18:16
Белорусские самбисты завоевали 12 медалей Кубка мира в Душанбе
Скриншот видео live.sambo.sport
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