Белорусские самбисты выиграли 20 медалей молодежного первенства мира в Греции

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двадцать белорусов завоевали медали на прошедшем в греческих Салониках чемпионате мира по самбо среди спортсменов не старше 20 лет, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Последние призеры планетарного форума были определены в младшей возрастной группе (U16). В активе нашей команды по четыре серебра и бронзы. Вторые места в своих весовых категориях заняли Владислав Шадрин (до 64 кг), Милана Торчило (до 41 кг), Алисия Жарская (до 54 кг) и Арина Михаль (до 72 кг). Третьими стали Владимир Чайковский (до 79 кг), София Капитонова (до 50 кг), Маргарита Талейко (до 59 кг) и Анастасия Авдитовская (до 65 кг).



Ранее на первенстве мира среди юношей и девушек до 18 лет наши самбисты взяли пять наград (0-2-3), а в соревнованиях юниоров и юниорок до 20 лет - семь (1-1-5). Общий итог белорусов в Салониках составил 20 медалей: 1 золотая, 7 серебряных и 12 бронзовых. Единственным чемпионом из Беларуси стал Иван Семенов (U20, до 79 кг). Всего на турнире в Греции выступили более 700 спортсменов из 40 стран, нашу команду представили 43 юных атлета.-0-