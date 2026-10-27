Белорусские пловцы взяли три медали в третий день чемпионата Европы среди глухих

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы завоевали три медали в третий соревновательный день чемпионата Европы по плаванию среди спортсменов с нарушениями слуха в Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.



На стометровке баттерфляем среди девушек второе место заняла Александра Агейчик, победившей россиянке Дарье Баржиной белоруска уступила всего 0,17 сек. Днем ранее Агейчик также выиграла серебро на дистанции вдвое короче. На полтиннике брассом тройку призеров замкнула наша Дарья Янушкевич, ее соотечественница Оксана Петрушенко финишировала пятой.



Кроме того, бронзовыми призерами в мужской эстафете 4х100 м стали белорусы Данил Борисевич, Александр Велигорский, Денис Кучун и Эдуард Пархомчик. После трех дней континентального форума во Фрайбурге в активе нашей команды 6 наград (0-2-4). Чемпионат Европы по плаванию среди глухих продлится по 31 октября.-0-