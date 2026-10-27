27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы завоевали три медали в третий соревновательный день чемпионата Европы по плаванию среди спортсменов с нарушениями слуха в Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На стометровке баттерфляем среди девушек второе место заняла Александра Агейчик, победившей россиянке Дарье Баржиной белоруска уступила всего 0,17 сек. Днем ранее Агейчик также выиграла серебро на дистанции вдвое короче. На полтиннике брассом тройку призеров замкнула наша Дарья Янушкевич, ее соотечественница Оксана Петрушенко финишировала пятой.
Кроме того, бронзовыми призерами в мужской эстафете 4х100 м стали белорусы Данил Борисевич, Александр Велигорский, Денис Кучун и Эдуард Пархомчик. После трех дней континентального форума во Фрайбурге в активе нашей команды 6 наград (0-2-4). Чемпионат Европы по плаванию среди глухих продлится по 31 октября.-0-
Спорт
27 октября 2026, 20:29
Белорусские пловцы взяли три медали в третий день чемпионата Европы среди глухих
Фото из архива
Новости рубрики Спорт
Главное
Топ-новости
Губернатор Санкт-Петербурга: белорусские производители очень быстро отвечают на наши пожелания и заказы
Расширение межрегионального сотрудничества с Ташкентской областью Узбекистана обсудили в Совете Республики
Генеральное соглашение о строительстве третьего энергоблока БелАЭС в высокой степени готовности - Минэнерго
Живая память в строках с передовой: БЕЛТА представила проект "Судьбы, сложенные в треугольник" в Уфе
С нами интереснее