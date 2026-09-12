Белорусские пятиборцы выиграли эстафету на первенстве континента-U15

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы завоевали две медали в субботних эстафетах на юношеском чемпионате Европы по современному пятиборью в Португалии, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Победу в категории U15 одержали Клим Гнедчик и Денис Жигалов. Белорусы показали лучшие результаты на полосе препятствий и лазер-ране и были вторыми в плавании. На финише наши пятиборцы на 24 секунды обошли дуэт из Польши, тройку призеров дополнили итальянцы. Другой белорусский тандем Тимофей Захаров - Матвей Подольский замкнул топ-5. Ранее Клим и Денис взяли золото и серебро континентального форума-U15 в личном турнире.



Также 12 сентября состоялась эстафета у девушек, в которой второе место заняли наши Алиса Квашневская и Дарья Федорович. В конце августа белоруски стали чемпионками мира-U15 в этом виде программы, но сегодня уступили шесть очков полькам. Еще одна наша пара - Анастасия Суворова и Даяна Глушакова - финишировала третьей, однако осталась без медали из-за лимита на один дуэт от каждой страны на пьедестале. Бронзу получили швейцарки.-0-